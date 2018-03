¿Real Madrid está preparando la llegada de Neymar?

Agencia

ESPAÑA.- La Operación 'NeyMadrid' sigue en marcha en el Santiago Bernabéu. Aunque tanto Florentino Pérez como el resto de los directivos del Real Madrid saben que es una misión casi imposible para este verano, aguardan expectantes cualquier movimiento que puedan hacer tanto Neymar como su padre, que aunque en público declaren su amor al PSG, siguen haciendo guiños al equipo blanco en privado. Es precisamente este flirteo del padre de Neymar y sus asesores lo que da esperanza a los encargados de llevar a buen puerto esta operación, que cuenta también con el respaldo del vestuario blanco, que no es poca cosa, indicó el portal de noticias Marca.

Contrarios, por lo general, a incluir elementos extraños en el vestuario, los jugadores del Real Madrid no ven mal en esta ocasión la posible llegada de un jugador como Neymar. Ni su pasado azulgrana, ni sus excentricidades fuera del terrno de juego, ni su extravagancia en el campo parecen incomodar a una plantilla que no duda en asegurar de puertas para afuera, y para adentro, que el fichaje del crack brasileño sería una excelente noticia para el Real Madrid.

El propio Neymar no es ajeno a los múltiples guiños que le llegan desde la plantilla del Real Madrid. En la noche del jueves, hasta tres jugadores del equipo blanco le abrieron las puertas públicamente. "Con la calidad que tiene yo le fichaba seguro", decía Casemiro, que habla asiduamente con su compañero de selección y que dejó dos pistas de cara al futuro. La primera, que el jugador del PSG "sabe que tiene abiertas las puertas del Real Madrid". La segunda, que la operación para este verano parece muy complicada. "No creo que venga este verano, pero eso hay que preguntárselo a Florentino". En el Madrid, aunque no descartan nada para este verano, también saben que el verano de 2019 es más sencillo para abordar este fichaje. Pero no por ello en el Madrid van a tirar la toalla estos meses ni la plantilla va a dejar de abrirle las puertas. Carvajal fue rotundo:"Le he sufrido y claro que lo ficharía". Y también Varane: "Todo el mundo sabe que es un jugador de muchísimo talento, claro".

El factor CR7

En esta ecuación sólo faltaría por encajar a Cristiano Ronaldo. Casemiro, gran amigo de los dos jugadores, no tiene dudas de que ambos futbolistas encajarían en el vestuario. "Neymar es muy fácil de llevar", aseguró. Otra cosa es a nivel económico, que es donde el Real Madrid debe echar cuentas para ver si podría permitirse tener en nómina a los actuales número 1 y número 3 del mundo. Neymar, que gana unos 35 millones de euros en el PSG, no vendría al Madrid perdiendo dinero. Y Ronaldo, que ahora mismo está en 21 y descontento con su salario, no aceptaría estar por debajo del brasileño...

Pero estos no son los únicos jugadores del Madrid que han abierto la puerta a Neymar. ya lo hizo en su día Ramos: "A mí me gusta jugar con los mejores y es evidente que Neymar es de los mejores. Es más fácil que venga pasando por el PSG que directamente desde el Barcelona".

Y en la misma línea de mostró Marcelo: "Molaría que Neymar viniera al Madridy creo que él encajaría perfectamente en el equipo. Algún día jugará en el Madrid".