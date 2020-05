NFL busca incorporar una careta antivirus y mascarillas N95 en cascos

Atlanta.- Como una medida de seguridad que permita inaugurar la campaña pese a la pandemia, la NFL trabaja en el diseño de una careta que podría incorporarse en los cascos de los jugadores para brindarles el mismo tipo de protección que una mascarilla quirúrgica.

Thom Mayer, director médico del sindicato de jugadores de la NFL, dijo que los ingenieros de la liga, así como la empresa de equipamiento deportivo Oakley están probando prototipos de una careta modificada que podría contener material quirúrgico, incluso el denominado N95.

Rich McCay, presidente de los Falcons de Atlanta y líder de la comisión de competencia de la liga, comentó que el tema se planteó hace aproximadamente un mes, durante una conferencia telefónica.

El trabajo en la careta está tan adelantado que "habrá probablemente una recomendación" de usarla en agosto, cuando la liga comience su calendario de preemporada, de acuerdo con Mayer.

La NFL ha establecido ya comunicación con Oakley para proporcionar visores que algunos jugadores usan ya en sus caretas. La empresa ha desarrollado también gafas durables para uso militar, cuyo diseño impide que se empañen.

Esa última tecnología podría resultar útil en el nuevo proyecto de las caretas.