¡Es oficial! Anuncian fecha del juego de la NFL en México

MÉXICO.- El juego de la NFL en México entre los Carneros de Los Ángeles y los Jefes de Kansas City será en una de las fechas más emblemáticas de la liga.

A un día de que se revele el calendario oficial para la temporada 2018-2019, los Chiefs aseguraron que se medirán contra los Rams en el Estadio Azteca el lunes 19 de noviembre a las 19:15 horas, el segundo Monday Night Football en disputarse en el país (así como fuera de Estados Unidos).

En 2016, el Coloso de Santa Úrsula recibió un juego nocturno bajo estas mismas condiciones, cuando los Raiders de Oakland fungieron como locales contra los Texanos de Houston, con un triunfo 27-20 a favor de los malosos.

Éste será el tercer juego de manera consecutiva en tierras mexicanas, así como el cuarto compromiso de temporada regular, cuando los Cardenales de Arizona se enfrentaron a los 49s de San Francisco el 2 de octubre de 2005. El conjunto de Phoenix se llevó el triunfo 31-14.

El año pasado, los Patriotas de Nueva Inglaterra se enfrentaron contra los Raiders en el Azteca, con pizarra 33-8 a favor de los Pats. El calendario de toda la temporada regular se dará a conocer este 19 de abril a las 19:00 horas.

It's official. We're headed to Mexico City on November 19! #VamosChiefs pic.twitter.com/o9vh9nxKWr