Nico Castillo, killer del América, reconoció la grandeza del equipo que le abrió las puertas para el C2019. El chileno señaló que pertenecer a las Águilas es diferente, al punto de comparar que el entorno azulcrema es de mayor calibre al que tenía cuando pertenecía a Pumas.

Durante conferencia de prensa con el medio informativo Fox Sports, el delantero señaló que le emociona el reto de pertenecer a una institución que acapara los reflectores.

"América es un equipo muy importante en todo el mundo y en comparación de Pumas creo que esta más arriba en tema de la gente, en la palestra de la prensa, que siempre hablan del club, es una presión linda que siempre estén hablando de ti y de tu club", explicó el futbolista.

Además, durante la charla con el canal deportivo, Castillo agregó que desde que le informaron el interés de las Águilas por sus servicios, optó por cambiar de aires.

"En el primer momento que llamó Miguel, que me llamó Santiago, mi decisión era venir aquí, venir a jugar. No estaba pasando por un buen momento con el club con el que estaba y necesitaba ese segundo aire para poder llegar a lo más importante, que es mi selección. Desde que llegué, el técnico y mis compañeros me han dado la confianza", reconoció.

Finalmente, Nico reconoció que en el duelo ante ante su exequipo, Pumas, pasó un difícil momento en el terreno de juego.

"En cuanto a la llegada a CU fue una semana muy difícil, tenía mucho nervio, llegando al partido me solté, fue difícil. No me podía mover, no me daban las piernas.

"Sin embargo, no estando en mi mejor nivel estoy marcando goles y eso apoya a mi equipo", sentenció el chileno.

