Niemann decepciona en su estreno en el Masters de Augusta

El chileno Joaquín Niemann no logró mantener su buen inicio y cerró su primera ronda con una tarjeta de 72 golpes, par de la cancha, en el debut del Masters de Augusta 2025, el primer major del año del PGA Tour. El torneo, en su edición número 89, se transmite en vivo por ESPN y Disney+.

Niemann comenzó con un arranque prometedor, firmando tres birdies en los primeros cuatro hoyos, lo que lo ubicó momentáneamente dentro del top 10 del certamen.

a golfer who isn’t on PGA Tour who has great shot to win @TheMasters ?



Joaquin Niemann



Joaquin Niemann has participated in The Masters Tournament six times as of April 6, 2025, with his appearances spanning from 2018 to 2024. Here’s a detailed breakdown of his track record at… pic.twitter.com/p63vfykg1L