No hay ningún veto: Vergara sobre la ausencia de Charlyn Corral en el Tri

La directora técnica nacional, Mónica Vergara, declaró que no hay vetos para nadie, esto a solo unos días de que inicie el torneo femenino de la Concacaf que dará boletos a la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda, además de los Juegos Olímpicos de París.

Desde hace muchos años la futbolista Charlyn Corral, referente del futbol femenino en el país, dejó de ser convocada a la Selección, por ese motivo la técnica fue cuestionada.

Al respecto, Vergara no quiso hablar del caso de Charlyn en específico, si no que se fue más en lo general.

"Las que no vieron en la lista de 60 jugadores que se dio a Concacaf, no están contempladas (y ahí no está Charlyn Corral). Razones… son simples: No hay ningún veto ni conflicto. Han sido distintos problemas, porque esta ha sido una generación extraordinaria. Cuando priorizas un modelo de juego, cuando tienes jugadoras que compiten tan fuerte, pues las que están convocadas son las que considero le vienen mejor a nuestro país".