‘No puede salir gratis’, presidente del PSG advierte a Mbappé

La pulseada entre Kylian Mbappé y Paris Saint-Germain en torno al futuro del astro francés registró una escalada el miércoles.

El presidente del PSG Nasser al-Khelaifi insistió que el club no permitirá que Mbappé salga como agente libre el próximo año y no cobrar nada por la ficha.

No es ningún secreto que Mbappé, de 24 años, está en la mira del Real Madrid, el club que ha admirado desde la niñez.

Al atacante le queda un año más de contrato con el PSG e informó al club mediante una carta el próximo mes que no ejercerá la opción de renovación para la temporada 2024-25.

Dejar expirar el contrato dentro de un año implica que los campeones vigentes de la liga francesa renuncien al pago de un ficha de transferencia que seguramente excederá el monto récord de 222 millones de euros (262 millones de dólares) que el PSG desembolsó al Barcelona por Neymar hace seis años.

Como agente libre, Mbappé podría recibir una colosal prima por firmar en caso que el Madrid no tenga que pagarle al PSG el costo por traspaso.

🚨 PSG will have to pay the first part of the loyalty bonus to Kylian Mbappé before the end of July. ⏳💰 🇫🇷



The amount of his bonus is €40M. 🤑



(Source: @RMCsport ) pic.twitter.com/k5M2d0oI6h