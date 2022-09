No quiere al Tata: Hugo Sánchez se candidatea para dirigir al Tri

La actuación de la Selección Mexicana ha dado mucho de que hablar, recientemente contra Paraguay, que a pesar de mejorar su actuación, el resultado fue adverso.

Previo al partido contra los Guaraníes, Hugo Sánchez, uno de los mejores futbolista que ha dado México, arremetió contra Gerardo Martino y aprovechó la ocasión para candidatearse a tomar las riendas del Tricolor, a pesar de que falta poco para la Copa del Mundo.

"No me gusta que un técnico que no sea mexicano esté en la selección. Me encantaría que Víctor Manuel Vucetich sea el seleccionador de México para Qatar. Y si no, Miguel Herrera. Y si no es Miguel Herrera, sería yo", manifestó durante el programa Futbol Picante.