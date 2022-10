No todos están listos para vestir la playera del América: “El Ruso” Brailovsky

Daniel Alberto Brailovsky, "El Ruso", sabe lo que es vestir la playera del América, sabe lo que es defender esos colores siendo un extranjero y para él, entender el americanismo tiene culpables: los mexicanos con los que jugó.

En el marco del 106 aniversario de las Águilas del América, El Ruso brindó una entrevista para El Universal Deportes de lo que significa jugar, de acuerdo con él, para el equipo más grande de México.

"Me quedo con los jugadores que le han dado todo a la institución. Me cansaría de mencionar gente y que hoy por hoy deben estar en el número 1 del americanismo, hablo de Alfredo Tena, Cristóbal Ortega, ‘Cabezón’ Luna, entre otros, gente que se mataba para hacernos entender a los que veníamos de afuera lo que significaba vestir esa camiseta", declaró el exfutbolista argentino.

"Son leyendas, glorias y lo que dejaron marcado. He nombrado puros mexicanos, pero también hay extranjeros como Carlitos Reinoso, Lalo Bacas, pero yo elijo a esos mexicanos que nos hicieron entender lo que es realmente vestir esa camiseta", agregó el histórico elemento azulcrema.

Daniel Alberto, se escucha ilusionado, pero prefiere ir partido a partido con el América de Fernando Ortiz. Se dice identificado con este cuadro azulcrema, pero enfatiza en algo que pasa históricamente con las Águilas: No todos están para el equipo.

"Hay una idea muy clara, no hay futbolista que no tenga talento o cualidades para llegar al equipo, se busca eso. Una vez que cruzas el arco para entrar a la institución, tienes que percibir todo. No es fácil vivir 24 horas al día sabiendo que llevas ese escudo en el pecho y que representas prácticamente a una nación y después trasladarlo a los partidos. No todo el mundo está preparado para vestir la camiseta más importante", apuntó el exvolante campeón con las Águilas.

"El Ruso" Brailovsky habló del arbitraje

Tricampeón de Liga con el América, Daniel Alberto Brailovsky sabe que el tema arbitral es algo que estará ligado siempre a las Águilas. Por tal motivo resta importancia a las acusaciones que se dan en cada juego.

"Siempre hay que hablar, siempre hay que comer. Los que son contrarios del América aprovechan cualquier momento del arbitraje para pegarle al América", declaró.

"En la historia tengo muchos ejemplos y uno me tocó vivirlo. En la única final contra las Chivas, nos marcaron dos penaltis, nos expulsaron dos jugadores y terminamos ganando nosotros. Si eso no les dice nada, pues está bien", concluyó la leyenda de las Águilas.

