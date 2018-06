Surge rival para la leyenda de Usain Bolt

Agencia

MIAMI, Estados Unidos.- La sombra de Usain Bolt en el atletismo es tan alargada que para muchos es inabarcable. El exatleta jamaicano tiene en su haber dos récords mundiales: el de los 100 metros lisos (9.58) y el de los 200 (19.19). Sin embargo, la esperanza de que aparezca un nuevo «monstruo» de la velocidad sigue estando latente. El último nombre que ha saltado a la palestra es el de Noah Lyles.

De acuerdo con información de ABC, a sus 20 años, este atleta de Florida se ha impuesto en la final de los 100 metros de los Campeonatos de Estados Unidos con una marca mejor que la que tenía Usain Bolt a su edad: 9.88. Pese a que su 1,80 de estatura contrasta con el 1,90 del jamaicano, sus aspiraciones son tan altas como las que en su momento tuvo «el hombre más rápido del mundo». A su edad, Usain Bolt tenía una marca de 10.03 en esta misma prueba.

También te puede interesar: ‘Super Bolt’ hará ‘morder el polvo’ a Flash (Video)

Pese a su corta edad, Noah Lyles ya cuenta en su haber con numerosos reconocimientos, quizá porque el atletismo y la competición es algo que le viene de familia. De momento, su sueño es seguir compitiendo y continuar dando pasos que le acerquen a Usain Bolt. Las marcas indican que está en el camino.

Con una evolución este año de 19.83 y 19.69 segundos en los 200 metros, el velocista estadunidense Noah Lyles es parte de una nueva generación de atletas que intentan ocupar el reinado dejado por el jamaicano Usain Bolt, quien dijo adiós a las pistas en el 2017.

“Me siento muy contento. Para estos días pensé que estaría corriendo de esa forma, no pensé que esas marcas llegarían tan pronto en el año. Me imaginé que iba estar corriendo tan rápido más cerca de julio y esto me tiene muy emocionado. Espero ser el más rápido de la temporada”, expresó a la página oficial del Comité Olímpico Internacional (COI).