Nombran a Zlatan Ibrahimovic jugador de la semana

CIUDAD DE MÉXICO.- El héroe de la remontada y triunfo 4-3 del LA Galaxy sobre Orlando City SC gracias a un espectacular hat-trick en el segundo tiempo, Zlatan Ibrahimovic ha sido nombrado el Jugador de la Semana para la Jornada 22 de la Major League Soccer.

De acuerdo con información de Univisión y la MLS, El “león” sueco también se inscribió con una asistencia, además de dar un pase de gol en el primer partido de la fecha: el jueves en el empate 2-2 ante el LAFC en el Banc of California Stadium en el derbi angelino.

Tres días más tarde, Ibra mostró toda su clase frente a su público del StubHub Center, marcando su primer triplete en la MLS para ayudar al Galaxy a dar vuelta tres marcadores adversos y llevarse tres puntos de oro.

Was there ever any doubt?@Ibra_official's hat-trick earns the 🦁 @alcatelmobileus Player of the Week honors. 👏https://t.co/AGQQoFSF0S