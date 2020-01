Agencias

El refuerzo más flamante de Chivas de Guadalajara, el delantero Víctor Guzmán, fue inhabilitado por dopaje.

A Chivas se le viene la noche, pero tal vez las cosas se pondrán más feas para el jugador, pues podría recibir hasta cuatro años de suspensión, de acuerdo al Código Mundial Antidopaje.

El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, fue quien confirmó que Guzmán fue inhabilitado por un dopaje del torneo pasado, cuando todavía militaba con el Pachuca.

¡Por fin habló el Pocho! 🗣️



Víctor Guzmán se expresó sobre el caso de dopaje a su llegada a Guadalajara. 😮 pic.twitter.com/xhqS1vspnF — MedioTiempo (@mediotiempo) January 14, 2020

“Lo que sucedió es en la temporada pasada, en una Jornada dentro de uno de los análisis que se le realizan de manera aleatoria a los jugadores de la Liga MX. Fue seleccionado el jugador y esta semana pasada recibimos el reporte del laboratorio oficial de la WADA (Agencia Mundial Antidopaje)”, explicó Bonilla a TUDN.

Cuando un jugador obtiene un resultado adverso, el protocolo indica que se debe revisar la muestra “B” en presencia del jugador, para analizarla nuevamente en el laboratorio avalado por la WADA (World Antidoping Agency).

Al respecto, Bonilla agregó que el proceso no es tan rápido como se supone, sobre todo porque antes la Liga MX enviaba sus pruebas al laboratorio de la Conade, que por falta de inversión perdió la certificación de la WADA. Ello obligó a la Liga MX a enviar los exámenes a Cuba.

Bonilla aclaró que tanto Chivas como Pachuca deberán esperar el resultado de la Prueba B para saber qué procede en el fichaje. Lo cierto es que Guzmán ya fue dado de baja de Chivas.

Fuerte sanción

A la espera de que se abra la prueba B y se confirme o no el dopaje de Víctor Guzmán, el jugador tapatío podría enfrentar una sanción que va de dos y hasta cuatro años de suspensión, de acuerdo al Código Mundial Antidopaje.

El Artículo 10 del documento, sección 10.2.1, señala que el castigo será de cuatro años en caso de que se compruebe que la infracción a las normas antidopaje fue intencional. En caso de que se compruebe que el hecho no fue intencional, la pena solo será por dos años.

Se dice inocente

A través de una breve carta publicada en su cuenta oficial de instagram, el ahora jugador de Chivas, Víctor Guzmán, aseguró que la prueba fue un "terrible error" y que luchará por demostrar su inocencia.

Entre el texto escrito se destaca: "Desde siempre he sido un jugador que ha rechazado cualquier práctica antideportiva y he manifestado, en cada ocasión en la que he tenido oportunidad, mi apoyo total a la lucha antidopaje".

"En todo caso, quiero dejar en claro que nunca he tomado ninguna sustancia para mejorar mi rendimiento deportivo".

