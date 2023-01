Novak Djokovic avanza a la tercera ronda en Australia

Novak Djokovic continúa su camino en Australia para igualar a Rafael Nadal con 22 títulos Grand Slam.

El serbio intenta extender su récord con una décima corona del Abierto de Australia y avanzó a la Tercera Ronda tras vencer por 6-1, 6-7, 6-2 y 6-0 al francés Enzo Couacaud.

"Definitely this court is the most special court in my life." 🫶



🇷🇸 @DjokerNole thanks the fans at Rod Laver Arena.



