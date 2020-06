El número uno del mundo, Novak Djokovic, dio positivo por Covid-19.

El serbio se une a Grigor Dimitrov, Borna Coric y Viktor Troicki como parte de los tenistas infectados por este virus.

En total suman 9 contagios junto a Aleksandra esposa de Troicki, Marko Paniki, preparador físico de Djokovic, Kristian Groh y Algis Hristov, miembros del equipo de Grigor Dimitrov, quien anunció el primer positivo tras el polémico torneo de exhibición que organizó Djokovic, de Adria Tour, que se jugó a puerta abierta, con personas sin mascarillas y los jugadores participaron en una fiesta sin distanciamiento social lo que produjo la cadena de contagios.

El serbio tendrá que aislarse y dejar de entrenar cuando el regreso del tenis estaba programado para el 14 de agosto. Tanto Alexander Zverev, Dominic Thiem, Andrey Rublev y Marin Cilic dieron negativo.

Las criticas por parte de algunos jugadores del circuito se han hecho notar como la del australiano Nick Kyrgios, quien en sus redes sociales reprobó la situación por la que atraviesa el tenis cuando aún no se termina con la pandemia.

🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ Boneheaded decision to go ahead with the ‘exhibition’ speedy recovery fellas, but that’s what happens when you disregard all protocols. This IS NOT A JOKE. https://t.co/SUdxfijkbK