Aceptan al nuevo equipo de la F1 con ''Checo'' Pérez

Agencia

BÉLGICA.- La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) avaló la inscripción del nuevo equipo de Fórmula 1, Racing Point Force India para correr este fin de semana el Gran Premio de Bélgica.

En esta escudería se mantendrán los pilotos, el mexicano Sergio “Checo” Pérez y el francés Esteban Ocon, para competir de la mejor manera en la segunda parte de la Temporada 2018 de la máxima categoría del deporte motor.

También te puede interesar: Presentan cinturón chiapaneco para la pelea de 'El Canelo'

Con la base de la ahora extinta Force India, apareció Racing Point Force India con Otmar Szafnauer como director deportivo y CEO con efecto inmediato. Mientras que el subdirector del equipo Robert Fernley se retiró de su cargo y el resto de los integrantes se mantendrá en las mismas funciones.

Los colores de los monoplazas tendrán el color rosa, blanco y azul para la segunda mitad de la campaña e iniciarán este fin de semana en el Circuito de Spa-Francorchamps.

Después de varios días de negociaciones para que Lawrence Stroll y un consorcio se hiciera de la compra del equipo Force India, que vivió una inestabilidad financiera, la FIA aceptó la inclusión de Racing Point Force India.

"Hace apenas unas semanas, se avecinaba un futuro incierto, con más de 400 puestos de trabajo en riesgo; ahora el nuevo equipo cuenta con el respaldo de un consorcio de inversores, dirigido por Lawrence Stroll, que cree en nosotros como equipo, en nuestra experiencia y en nuestro potencial para lograr el éxito en la pista”, manifestó Otmar Szafnauer.

Racing Point Force India F1 Team will make its debut at this weekend’s Belgian Grand Prix following the acquisition of the Force India Formula One Team by Racing Point UK Limited.



Full story: https://t.co/sOa2OfkhI3 pic.twitter.com/pYOwwjBYml