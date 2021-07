Nuevo Récord de nuevos casos de COVID en Tokio tras inicio de JJ.OO

TOKIO.- Tokio registró 3 mil 177 casos nuevos de coronavirus el miércoles, superando los 3 mil por primera vez cuando ya están en marcha los Juegos Olímpicos. Los expertos dicen que el nuevo brote es impulsado por la agresiva variante delta del virus y no hay indicios de que los participantes de los Juegos hayan transmitido el mal a la población.

Las cifras son más bajas que las de muchos países, pero la campaña de vacunación comenzó con mucho retraso y existe el temor de que los nuevos casos superen la capacidad de los hospitales.

La capital de Japón ha tenido 206 mil 745 casos desde que comenzó la pandemia a inicios del año pasado.

Contagios en Tokio

Desde el 12 de julio rige el cuarto estado de emergencia. Los Juegos Olímpicos comenzaron el viernes pasado a pesar de la oposición generalizada de la población ante el temor de que agraven el brote.

En todo el país se reportaron 7 mil 630 casos el martes para un total de 882 mil 823.

Sin control el COVID-19 en México; Tokio tuvo el peor día en número de contagios desde que empezó la pandemia y en plenos juegos; gobernador de Banxico pide a los bancos centrales a mantenerse aislados de las presiones políticas; al aire en #Radiofórmula y #Telefórmula pic.twitter.com/PHxiZp9fHC — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) July 28, 2021

El promedio móvil de casos es de 3,57 por 100 mil habitantes, comparado con 17,3 en Estados Unidos, 53,1 en Gran Bretaña y 2,76 en India, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

El ministro de vacunas, Taro Kono, dijo a The Associated Press que no existen indicios de transmisión del virus de los participantes en los Juegos Olímpicos a la población.

“No creo que haya habido casos relacionados con los Juegos Olímpicos. Así que eso no nos preocupa”, dijo.

La gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, exhortó el miércoles a los jóvenes a cooperar con las medidas para disminuir el elevado número de contagios de COVID-19 y vacunarse, diciéndoles que sus actividades son cruciales para que el brote pierda fuerza durante los Juegos Olímpicos.

Hasta el martes, el 25,5% de la población japonesa ya había sido totalmente vacunada. El porcentaje de adultos mayores que ya están completamente inoculados es de 68,2%, o 36 millones de personas.

Tokio registra nuevo récord diario de contagios

Este nuevo récord supera a los 2 mil 848 contagios registrados el martes y supone más de mil casos más que el miércoles de la semana pasada en la sede de los Juegos Olímpicos pic.twitter.com/Dm78R9IP3g — Tu Denuncia (@TuDenuncia7) July 28, 2021

Las posibilidades de vacunación para la población joven han mejorado y algunos pueden recibir la inyección organizados por lugares de trabajo y escuelas, mientras que otros siguen esperando con base en la edad. Pero también hay preocupación respecto a la indecisión de los jóvenes, y los sondeos muestran que muchos de ellos tienen dudas, en parte debido a rumores falsos sobre los efectos secundarios.

Los gobernadores de esas tres áreas, alarmados por el aumento de contagios en Tokio, dijeron el miércoles que planean pedir en conjunto a Suga que establezca un estado de emergencia para sus prefecturas.

TE PUEDE INTERESAR:

Tokio 2020: Resumen de noticias hoy 28 de julio

Crece aceptación de comunidad LGBT en Tokio 2020

La presión abruma a Simone Biles y Naomi Osaka en Tokio 2020