Nuria Diosdado quiere llevar a México a lo más alto

Notimex

La tapatía Nuria Diosdado es una reconocida nadadora artística, que a sus 28 años ha participado en cuatro Juegos Panamericanos (Brasil 2007, Guadalajara 2011, Toronto 2015 y Lima 2019) y dos Juegos Olímpicos (Londres 2012 y Rio 2016).

Ahora, el objetivo de Nuria Diosdado es estar presente en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, para lo que, en Lima 2019, tendrá que subir al podio, ya sea en el primer o en el segundo peldaño, una medalla de bronce no sería de utilidad.

Pero más allá de la alberca, Diosdado es licenciada en Negocios y tiene una maestría en Mercadotecnia.

"Hago muchas actividades con patrocinadores y me encanta ayudar a la gente. Mi sueño es hacer clínicas para nado sincronizado, es uno de mis grandes propósitos, y en un futuro me encantaría trabajar para el deporte, quizás no en el área política, sino en el área privada, buscando patrocinadores, ya que como atleta no sabes cómo acercarte a ellos. Me encantaría apoyar a los atletas en ese aspecto”, confiesa la nadadora mexicana.

Pero Diosdado está enfocada en colocarse en el Top Ten en los Juegos Olímpicos, ya que actualmente ocupa el puesto 11 a nivel mundial.

“Mi objetivo es claro, quiero llevar al equipo de Nado Artístico a estar en el top ten mundial y eso sólo lo lograremos con mucho trabajo y obteniendo los objetivos que nos planteamos como equipo”, asegura Diosdado.

Apoyo

Por apoyo Nuria Diosdado no se podrá quejar, ya que en su aventura en tierra peruana está acompañada por toda su familia. Sus padres vienen de Guadalajara, su hermana viene de Chile y su suegro y novio, de España.