¡Oficial! Cristiano Ronaldo es nuevo jugador del Al Nassr

Aunque ya habían rumores sobre los posibles equipos de Cristiano Ronaldo, ahora ya es oficial que el futbolista es nuevo jugador del Al Nassr.

El portugués estaba sin equipo, pues en plena Copa del Mundo de Qatar 2022 el Manchester United dio a conocer que el luso no formaría más parte del plantel de los Red Devils. Luego de semanas de negociaciones, CR7 llega al futbol de Arabia Saudita.

Diversos reportes indican que ha firmado un contrato por dos años y así es como el equipo le ha dado la bienvenida:

History in the making. This is a signing that will not only inspire our club to achieve even greater success but inspire our league, our nation and future generations, boys and girls to be the best version of themselves. Welcome @Cristiano to your new home @AlNassrFC pic.twitter.com/oan7nu8NWC