¡Bienvenido a Chivas! Alexis Vega, refuerzo del Rebaño Sagrado

GUADALAJARA.- Amaury Vergara, vicepresidente y director general del grupo Omnilife-Chivas, confirmó el fichaje de Alexis Vega al Rebaño Sagrado a través de su cuenta de Twitter. El directivo le dio la bienvenida al ariete mexicano que llegó de Toluca para la siguiente campaña.

“Que venga un torneo con goles de Chivas, calidad: Alexis Vega ¡Bienvenido al rebaño!”, escribió en su red social el hijo de Jorge Vergara.

Que venga un torneo con goles de @Chivas, calidad: Alexis Vega ¡Bienvenido al rebaño! pic.twitter.com/RRzIXGtdDg — Amaury Vergara Z. (@Amauryvz) 8 de diciembre de 2018

Vega presentó el viernes las pruebas médicas y será cuestión de días para que se sume a todo el plantel y entrene bajo las órdenes de José Cardozo, pues los rojiblancos viajarán a los Emiratos Árabes para disputar el Mundial de Clubes.

El delantero de 21 años es el tercer refuerzo del Rebaño después que se anunció la llegada de Dieter Villalpando e Hiram Mier. Vega sumó seis goles en el Apertura 2018 y sumó mil 618 minutos.

La despedida

Alexis Vega se despidió del Toluca y su afición a través de una carta que publicó en sus redes sociales. En el escrito, el ariete mexicano agradeció la confianza de la institución escarlata donde cumplió el sueño de ser futbolista profesional.

“Nunca imaginé que este equipo tan grande me diera la oportunidad de lograr mi sueño de ser futbolista profesional… No ha sido fácil el camino, ha estado lleno de obstáculos, mismos que he sabido afrontar gracias al apoyo del equipo y de ustedes mi gran afición… Me voy feliz y agradecido por darme la confianza de llevar la camiseta con un número que representa historia -9-, pronto nos volveremos a encontrar…” escribió el joven de 21 años.