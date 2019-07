Oficial: Héctor Herrera, nuevo jugador del Atlético de Madrid

Agencias

Héctor Herrera se convirtió oficialmente en nuevo jugador del Atlético de Madrid. El mediocampista finalizó su vínculo con el Porto por lo que arriba a la capital española como jugador libre.

El mexicano, de 29 años de edad, firmará mañana su nuevo contrato que le vincula para las próximas 3 temporadas al Atleti.

A través de sus redes sociales, los Colchoneros presentaron al originario de Rosarito, Baja California para las próximas temporadas.

El excapitán de Los Dragones llega al Atlético con el objetivo de ser un jugador clave y remplazar a Rodrigo Hernández, quien la pasada campaña fue uno de los mejores jugadores del club, pero jugará la próxima temporada con Manchester City, según reportes de la prensa española.

El club presumió que con la contratación de HH se tiene a un jugador "fuerte, hábil, con llegada y calidad", con experiencia europea, por su paso en Portugal y Champions, y además crece la relación con México.

"Además, con esta incorporación reforzamos nuestro vínculo con México. Después de firmar un acuerdo con el Atlético de San Luis, nuestro club hermano, en 2017, ahora llega uno de los jugadores con más talento del país y referente del equipo nacional, estrechando más si cabe el vínculo afectivo del Atlético de Madrid con México. Por todo ello, damos la bienvenida a Héctor Herrera a la familia atlética deseándole toda la suerte en su nueva casa", señaló en un comunicado.

Agradecimiento

Atlético de Madrid será apenas el segundo club de Herrera en el Viejo Continente luego de pasar seis años en Portugal, donde logró convertirse en un referente del Porto al ser el cuarto extranjero con más partidos en la historia de la institución.

En sus redes sociales, Héctor compartió el pasado martes un emotivo mensaje para despedirse de la afición de Los Dragones y agradecer al club para ayudarlo en convertirse en una mejor persona y jugador.

“Fue algo que me ayudo a crecer como persona y como jugador, algo que siempre recordaré. Agradecimiento por todo el apoyo que me dieron durante seis años de mi vida y de mi carrera, siempre fueron increíbles, me llevo un recuerdo enorme. Simplemente agradecerles de todo corazón”, comentó.

(Info: espn)