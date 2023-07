Oficialmente Messi da por hecho su contratación y se une al Inter Miami

El sábado se oficializó la contratación de Messi en el Inter Miami, por lo que el equipo lo presentará el domingo en el estadio en Fort Lauderdale y el primer duelo en casa para el astro argentino podría llegar el viernes en la Leagues Cup ante el Cruz Azul de México.

Por lo tanto, este lunes está programada la primera rueda de prensa y se espera que su primera sesión de entrenamiento con el club sea el martes.

Hay que mencionar que el club había anunciado anteriormente que el trato con Messi es por dos años y medio y le pegará entre 50 millones y 60 millones al año. Dicho valor del acuerdo ascendería a 150 millones de dólares en efectivo.

