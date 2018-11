Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El futbolista mexicano de 34 años está cerca de su retiro a pesar de que le quedan dos años más de contrato con el América.

De acuerdo a Vanguardia, en caso de no cumplir con lo que resta del contrato, el "Hermoso" podría abandonar el futbol.

"En dado caso que me tenga que ir a otro equipo, que mi rendimiento baje, que llegue un nuevo entrenador o que no esté en planes de Miguel (Herrera) y me tenga que ir a otro club, también pensaré si es momento de retirarme o no", declaró Peralta.

Oribe está desde el 2014 con el América y su intención es quedarse con las Águilas y retirarse con ellos.

"Lo que sí tengo muy claro es que quiero dejar el futbol y no que el futbol me deje a mí, en el momento en que yo no me sienta apto para poder competir, en ese momento voy a tomar la decisión de retirarme", comentó.

Su olfato goleador no se ha perdido y desde que llegó a las Águilas tiene 60 goles y está a un par de entrar en el Top 10 de los máximos romperredes del América, por lo que espera detonar las porterías rivales y alcanzar el logro.

"La verdad es que no lo tengo claro todavía (decidir sobre su futuro) porque no es algo que esté en mi cabeza, estoy disfrutando el día a día; más ahora conforme pasan los años disfrutas más de esta profesión, te das cuenta que son pocos los que llegan a treinta y tantos años jugando, trato de disfrutarlo y no pensar en el futuro", dijo en entrevista con Televisa.

Las declaraciones le rompen el corazón a los fanáticos del Santos Laguna, que deseaban que el ídolo lagunero se retirara con la playera de los Guerreros.