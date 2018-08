Malas noticias: Oswaldo Alanís ya no jugará en el Getafe

Agencia

MÉXICO.- El escándalo Oswaldo Alanís no termina. El defensa que forzó su salida de Chivas, vive una pesadilla en su nuevo equipo en Europa. Cuando se decidió en no renovar con Chivas, su agente negoció con el presidente del Getafe, Ángel Torres, quien vio los números del central zurdo y sus videos y lo fichó libre, haciéndose cargo del salario, el problema es que Ángel Torres jamás le pidió su opción al técnico y el estratega del cuadro Azulón, simplemente no lo quiere al mexicano y lo tiene borrado.

También te puede interesar: ¡Orgullo! México supera las 300 medallas en los Centroamericanos

A la fecha, Alanís no ha jugado un solo minuto en los encuentros amistosos del equipo del sur de Madrid y su representante ya tiene el aval del presidente para ofrecerlo y que Alanís no se quede parado.

La gente que apoya a Alanís en temas de contrato están buscando acomodarlo en algún club europeo, pero por las urgencias de los tiempos, no descartan que Alanís juegue lo que resta de la temporada en la MLS, lo que sí está descartado de momento es que Alanís regrese a México, donde salió mal con los directivos de Chivas.

El defensa forzó su salida del club, se fue a España y el técnico como no lo pidió no lo pone a jugar, ahora con los equipos en la parte final de la pretemporada y los planteles casi armados, tendrá que buscar una última oportunidad para cumplir el sueño europeo, mal y de malas para el zurdo.

Con información del portal de noticias Milenio.