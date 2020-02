Ousmane Dembéle se lesiona y podría perderse el resto de la temporada

ESPAÑA.- Ousmane Dembélé abandonó el lunes el entrenamiento del Barcelona al sentir una molestia en el muslo y y el día de hoy martes se conoció que el jugador francés sufrió una rotura completa del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna derecha.

Aun no se conoce con exactitud el tiempo que estará fuera, pero si se sabe que muy dificilmente el joven de 22 años, pueda jugar lo que resta esta temporada y a afalta de que se confirme, parece ser que el jugador del Barcelona deberá volver a pasar por el quirófano.

Cabe recalcar que el francés está repitiendo la misma lesión que sufrió en su primera temporada con el FC Barcelona, el cual, lo mantuvo 4 meses fuera de las canchas.

Esta lesión es la décima que sufre desde que ficho con el Club Blaugrana en el verano de 2017.

Unos días antes el técnico azulgrana, Quique Setién, comentó que Dembéle es uno de los mejores fichajes que había realizado el club, convencido de que sería el refuerzo ideal para el equipo.

Es importante recordar que Ousmane Dembéle no ve actividad desde el 27 de noviembre de 2019 en un partido frente al Borussia Dortmund.

El delantero francés del París Saint-Germain Kylian Mbappé envió un mensaje de apoyo a su amigo y compatriota del Barcelona Ousmane Dembelé, que sufrió una lesión por la que puede perderse lo que resta de temporada.

Mon frère,

Je sais que pour toi ça doit faire beaucoup et que ça devient insoutenable, mais il faut que tu restes fort malgré tout.

Bien sûr c’est plus facile à dire qu’à faire mais moi je serai toujours là pour te soutenir et je sais que tu vas revenir nous épater ❤️ pic.twitter.com/BrVpX56hnl