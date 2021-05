Pachuca recibirá a un América equilibrado y precavido

América es, hasta cierto punto, responsable de la resurrección del Pachuca, su rival de esta noche en la ida de los Cuartos de Final.

Después de su enfrentamiento en la Fecha 8 (triunfo de las Águilas por marcador de 2-0), nadie en su sano juicio habría apostado por un nuevo enfrentamiento en Liguilla. Aquella noche del 27 de febrero el técnico uruguayo Paulo Pezzolano mostró su rostro más adusto, desencajado luego de un auténtico baile.

"Sencillamente no quiero escuchar preguntas porque no hay nada para analizar como entrenador del Pachuca. Fuimos algo que no se quería, que no buscamos en la cancha. Hoy hubo un equipo solamente en la cancha que fue el América y otro temeroso que fue Pachuca", lanzó.