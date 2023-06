Pachuca vs Tigres por el Campeón de Campeones: Todo lo que debes saber

Pachuca y Tigres, tienen una cita importante por el título del Campeón de Campeones 2022/23, los monarcas del Apertura 2022 (Los Tuzos) y el Clausura 2023 (los felinos de la UANL) se medirán en un partido que se disputará el domingo 25 de junio en el Dignity Health Sports Park a las 15:30 horas (Horario del centro de México).

Es importante recordar que es a partido único la definición por este trofeo, si luego de los 90 minutos reglamentarios no hubiera un vencedor, para el desempate no habría tiempos extra si no que irían directo a penales.

Los Tuzos dirigidos por Guillermo Almada buscan reivindicarse en el Apertura 2022 no hubo dudas que fueron los mejores en la liguilla por el título venciendo con un contundente 8-2 al Toluca en la final.

No obstante para el siguiente certamen su defensa por el campeonato termino relativamente pronto si bien quedaron quintos de la clasificación, al no poder acceder directamente a la liguilla.

Tuvieron que disputar el repechaje ante el 13 de la tabla el Santos Laguna en el Hidalgo hubo un partidazo que termino igualado 4-4 pero en la tanda de penaltis los Guerreros dieron la campanada tras imponerse 2-4, por lo que Pachuca quedo con ganas de revancha.

Tigres por su parte la última campaña del 2022 finalizó quinto en la repesca superó a Necaxa, pero precisamente serían los Tuzos que acabarían con sus aspiraciones por luchar por el campeonato pese empatar 2-2, su rival paso por estar mejor posicionado en la tabla.

Los Felinos vivieron un Clausura 2023 atípico con tres entrenadores en el banquillo primero estuvo Diego Cocca quien fue cesado cuando fue anunciado que en ese momento asumiría la dirección de la Selección Mexicana, posteriormente estuvo Marco Antonio Ruiz que en la fecha 14 fue cesado por los malos resultados obtenidos.

Robert Dante Siboldi apareció con un reto importante y logro acceder al repechaje ahí superó al Puebla, en cuartos a Toluca, en semifinales a Monterrey y finalmente a las Chivas 3-2.

El Campeón de Campeones regresó en la temporada 2014-15 y desde entonces Tigres se ha adueñado de tres de ellos por lo que es una competición que se le da bien, Pachuca no había competido por este trofeo por lo que es una final inédita con pronóstico reservado.

En cuanto a la trasmisión de este partido en México lo puedes seguir por TUDN o el canal nueve de televisión abierta, en streaming la opción es Vix+.