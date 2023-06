Padre de Messi admite que a 'la Pulga' le “gustaría volver” al Barcelona

El Barcelona no desiste a la idea de traer de regreso Lionel Messi, pese a los fuertes rumores de que el astro argentino se irá al fútbol de Arabia Saudí, este lunes su padre y representante mencionó que su hijo prefiere volver al equipo catalán.

De visita en la capital de Cataluña, Jorge Messi respondió brevemente a preguntas de periodistas que realizaban guardia en la calle después de su una reunión con el presidente del club, Joan Laporta.

El padre del astro argentino evitó muchas de las preguntas, sin embargo reconoció que a Messi "le gustaría volver" al club donde ha militado durante la mayor parte de su carrera.

Al ser cuestionado sobre si el retorno de Messi era posible, el padre enfatizó que no hay "nada concreto" hasta ahora declarando: "Tenemos que hablar de millones de cosas, pero le encantaría volver", añadiendo "Leo quiere volver al Barça y a mí también me gustaría que vuelva. Confiamos en que Leo pueda regresar, es una opción".

Los Blaugranas han tratado de realizar un ajuste en el tema de sus finanzas para concretar la operación de traer a casa a Messi, si es que el campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, al final decide regresar a LaLiga después de cerrar su etapa con el PSG que duró dos temporadas.

"Me gustaría mucho que volviera Leo. Lo sabe, he hablado con él", declaró el técnico del Barcelona, Xavi Hernández. "A nivel de equipo, sería espectacular. No estoy nervioso, estoy expectante. Me haría especial ilusión, no sólo como entrenador sino como culé. Es un jugador espectacular y nos puede ayudar en muchas facetas. Pero es su decisión, entendería cualquier escenario".

El Barça ha mejorado su situación financiera, sin embargo añadir a Messi a la plantilla complicaría más las gestiones del conjunto de cumplir con los estrictos controles de “fair play” financiero de la Liga española.

Laporta señaló el pasado fin de semana "Está difícil, ya veremos", el equipo ha mantenido conversaciones con LaLiga para especificar el tope salarial adecuado con miras a la próxima campaña, donde tratarán pelear por varios.

Las salidas de veteranos como Sergio Busquets y Jordi Alba, le han ahorrado significativamente en su masa salarial, sin embargo aún no han podido inscribir a varios jugadores que forman parte de su cantera, como Gavi, por lo que hay muchos aspectos que mejorar.

Lionel Messi ha quedado como jugador libre tras finalizar su contrato con el PSG además de la opción de regresar al Barcelona donde ganó 35 títulos, el jugador estaría considerando ofertas lucrativas del Al-Hilal en Arabia Saudí y el Inter Miami de la MLS.

