Los únicos dos goles que se lograron en los últimos minutos fueron suficiente para que Países Bajos para derrotara a Senegal con un marcador 2-0.

La Naranja que volvía a los mundiales tras ocho años de ausencia y que no clasificó a Rusia hace cuatro años, logró el triunfo con tantos de Cody Gapko de cabeza a los 84 minutos y Davy Klaassen a los 90+9 minutos y sumo tres puntos clave en el Grupo A del Mundial de Qatar 2022

Neerlandeses y sudamericanos se medirán el viernes en la segunda fecha en el Estadio Internacional Khalifa. Mientras, Senegal enfrentará tres horas más temprano a Qatar a nuevamente en el estadio Al Thumama.

Países Bajos y Ecuador quedan en esta jornada a la cabeza, ambos equipos resultaron triunfadores ante Senegal y Qatar, respectivamente.

