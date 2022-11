Países Bajos vence a la anfitriona; Ecuador se despide del Mundial

Países Bajos mantuvo el paso firme y exhibió la pésima actuación de una anfitriona en un Mundial. Los neerlandeses avanzaron a octavos de final como primeros de grupo tras derrotar a Qatar 2-0 este martes.

Los qataríes, que habían quedado eliminados en la jornada anterior, son los primeros anfitriones en perder todos sus partidos en la máxima cita del fútbol.

Cody Gakpo adelantó a Holanda a mitad de la primera parte con su tercer gol en otros tantos partidos y Frenkie de Jong selló la victoria cinco minutos después de la reanudación.

The Netherlands secure top spot in Group A! 🔝 @adidasfootball | #FIFAWorldCup

Un sorprendente Ecuador en los primeros dos partidos del Mundial decepcionó en su tercer cotejo al caer 2-1 con Senegal y quedó eliminado de la justa mundialista. El partido se jugó a la misma hora de su similar neerlandés, pero en el estadio Internacional Khalifa, dentro de las acciones del Grupo A.

Senegal anotó vía penal al 44 por conducto de Ismaila Sarr. Ecuador reaccionó hasta que el centrocampista del Brighton & Hove Albion de la Premier League, Moisés Caicedo igualó momentáneamente al minuto 67’.

Bastaron solo tres minutos de fitness para que el equipo africano volviera a meter otro gol por cuenta de Koulibaly. Con este marcador Senegal sumó 6 puntos, avanzó a octavos de final de Qatar 2022 y dejó fuera a los ecuatorianos.

Países Bajos y Senegal están clasificados a los octavos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022.

Here's how things stand in Group A!



🍊 @OnsOranje & @FootballSenegal advance to the knockout stages 🦁#FIFAWorldCup | #Qatar2022