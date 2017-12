Paolo Guerrero queda fuera por un año; no jugará en Rusia 2018

Agencia

ARGENTINA.- La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) se expidió y decidió sancionar por un año a Paolo Guerrero, tras dar positivo en un análisis efectuado el pasado 5 de octubre de 2017 en un encuentro entre Perú y Argentina disputado en La Bombonera, en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA castigó al delantero debido a que en su organismo se halló "el metabolito de la cocaína benzoilecgonina", una sustancia incluida en la Lista de Prohibiciones de la AMA 2017 en la clase "S6: estimulantes". De esta manera, el atacante del Flamengo se perderá el Mundial de Rusia 2018.

El periodo de la sanción comenzó a regir el 3 de noviembre, fecha en la que la Comisión Disciplinaria de la FIFA lo suspendió de manera provisional. Por tal razón Guerrero no fue parte de la ida de la final de la Copa Sudamericana ante Independiente.

Ante este cuadro de situación, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) recurrirá a la Comisión de Apelaciones de FIFA, aunque vale destacar que en la mayoría de los casos mantiene el fallo de la Comisión Disciplinaria. El siguiente paso que podrá dar será acudir al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS).

"Fue un juicio de cuatro horas, duró mucho. Estoy tranquilo porque soy inocente.''

Apenas se conoció su caso de doping, Guerrero manifestó públicamente que era inocente y recalcó que nunca consumió cocaina. "Yo no he hecho absolutamente nada, estoy probando que soy inocente, tengo 16 años de carrera, me sometí a 30 millones de exámenes antidoping y nunca tuve absolutamente nada", expresó el pasado mes de noviembre en diálogo con Canal N.

Tras declarar en Zurich, el futbolista se mantuvo firme en su postura. "Fue un juicio de cuatro horas, duró mucho. Estoy tranquilo porque soy inocente. He venido a Suiza a demostrar mi inocencia. Gracias a Dios he conseguido todas las pruebas, que son fundamentales. Estoy seguro de la absolución. Solo falta que ellos (la FIFA) tomen una decisión".

El comunicado de la FIFA:

Tras analizar todas las circunstancias específicas del caso, el 7 de diciembre de 2017, la Comisión Disciplinaria de la FIFA decidió suspender al internacional peruano Paolo Guerrero durante el periodo de un año.

Tras el control de dopaje realizado después del partido de la competición preliminar de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018™ disputado en Buenos Aires (Argentina) el pasado 5 de octubre de 2017, el jugador dio positivo por el metabolito de la cocaína benzoilecgonina, una sustancia incluida en la Lista de Prohibiciones de la AMA 2017 en la clase "S6: estimulantes".

Al haber dado positivo por una sustancia prohibida, el futbolista ha contravenido el art. 6 del Reglamento Antidopaje de la FIFA y, en consecuencia, el art. 63 del Código Disciplinario de la FIFA.

El periodo de vigencia de la suspensión comienza el 3 de noviembre de 2017, fecha en la que el jugador fue suspendido de manera provisional por el presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

De conformidad con el art. 29 del Reglamento Antidopaje de la FIFA, la suspensión incluye, entre otros, todo tipo de partidos en el ámbito nacional e internacional, amistosos u oficiales. La parte dispositiva de la decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA se ha notificado el 7 de diciembre de 2017.

