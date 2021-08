París 2024: Preparando todo para los próximos Juegos Olímpicos

TOKIO.- Hoy domingo se realizó la clausura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, esta fue la edición XXXII de la justa veraniega y ya hay sede para la próxima.

Durante la ceremonia de clausura se observó la bandera de Francia en el estadio Olímpico de Tokio, ya que será la próxima sede.

De igual forma se observó un video con un adelanto de lo que será París 2024.

