El PSG se ‘estrella’ otra vez en la Champions

CIUDAD DE MÉXICO.- Y de nuevo, otro golpazo en la Liga de Campeones. El Paris Saint Germain (PSG) se volvió a estrellar en la competición con la que sueñan sus aficionados desde la llegada de Al Khelaifi y sus petrodólares. Y lo hizo de la manera más dura, con gol en el tiempo añadido. El causante de que los parisinos vuelvan a casa de vacío fue el vigente subcampeón, el Liverpool que venció 3-2.

Los ingleses, como ya hicieron el pasado curso, demostraron que no necesitan un juego brillante para sacar los partidos adelante. Los de Klopp tenían claro su guion: esperar atrás su oportunidad y en tan solo cuatro minutos ya iban ganando por 2-0. Primero fue Sturridge con un gol de cabeza a la media hora de juego gracias a un centro desde la izquierda de Robertson, publica el portal web del periódico ABC.

Antes de que el PSG intentase reaccionar, se encontraron con un penalti en contra cometido por Bernat. Milner se hizo cargo del lanzamiento, algo de lo que se suele ocupar Salah, que estaba desaparecido en el encuentro. El centrocampista no erró y ponía a su equipo y con el duelo encarrilado hacia la victoria. Sin embargo, Meunier dio vida a su equipo con un gol a cinco minutos del descanso. No aprovechó el PSG la inercia del resultado, pues no conseguía llegar al área contraria y mucho menos conectar con su trío ofensivo, conformado por Cavani, Mbappé y Neymar.

El Liverpool estaba cómodo, sin pasar apuros atrás y jugando a lo que sus jugadores querían, llegando incluso a tener ocasiones para sentenciar el duelo. Pero entonces apareció Mbappé. El francés se aprovechó de una jugada individual de Neymar, que se adentró en el área rival para servir un balón al galo, que ponía el 2-2 a falta de ocho minutos para la conclusión. Un tanto que hacía respirar a los suyos y que les sabía a gloria después del partido que habían hecho.

Cuando todo parecía que abocado al empate, apareció Firmino. El delantero brasileño, que entró en el minuto 70, marcó un gol que hundió a los franceses. Los parisinos se marcharon cabizbajos, dejando una mala imagen y haciendo ver su total dependencia de las genialidades de Neymar y Mbappé. La Champions se les antoja larga a los eternos candidatos.