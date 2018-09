¡Wow! Paris Saint Germain se une a la marca de Michael Jordan

Agencia

MÉXICO.- El conjunto del Paris Saint Germain, dio a conocer lo que será su equipación para el torneo de la Champions League donde destaca la colaboración con la marca de ropa del ex basquetbolista Michael Jordan.

Mediante sus redes sociales, el cuadro parisino presentó esta playera donde los protagonistas principales son Kylian Mbappé, Edinson Cavani y Neymar Jr.

Dicho jersey podría ser utilizado en el debut del conjunto que dirige el alemán Thomas Tuchel en su presentación en el certamen donde se medirán ante el Liverpool.

El evento contó con la presencia de Nasser al Khelaifi, presidente del PSG, y Larry Miller, presidente de la 'marca Jordan' para presentar el nuevo acuerdo. Entre los invitados al evento de Nike acudieron de la primera plantilla Kylian Mbappé y Dani Alves, y medios de comunicación, youtubers e influencers de todos los puntos del planeta, tanto del ámbito del deporte como de la moda, donde 'Air Jordan' marca tendencia desde hace ya años hasta convertirse en el monstruo financiero que es hoy en día.

Para el PSG, que lleva casi 30 años con la firma Nike, este acuerdo también supone un intento de expandir una marca a nivel internacional que sigue creciendo. Para la 'marca Jordan', cuyos ingresos están estipulados en unos 2,9 billones de dólares a este 2018, también es un intento de abrir negocio en Europa y en el fútbol. De hecho, la firma no descarta firmar más acuerdos de este tipo en el futuro con otros clubes importantes de Europa.

