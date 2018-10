Anuncian amistoso entre México y Argentina

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Selección Mexicana regresará al estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, inmueble en el que cayó por 6-0 contra Alemania, para enfrentar a Argentina en un partido amistoso, el próximo viernes 16 de noviembre.

De acuerdo con excelsior.com, “ya está. Podemos confirmar la noticia de manera oficial. El viernes 16 de noviembre vendrá la selección argentina al Kempes. Ojalá sea una gran fiesta del deporte. La selección necesita el apoyo de todos”, le dijo Medardo Ligorria, presidente de la Agencia Córdoba Deportes, promovida por el gobierno de Córdoba, al medio de comunicación La Voz.

Los boletos para el compromiso entre México y Argentina saldrán a la venta el próximo lunes y será el primero de los dos que se tienen pactados entre ambas selecciones.

Hace 40 años, México jugó un partido en ese inmueble, durante el Mundial de México 78, en el que la selección Alemania goleó por 6-0 al Tricolor y de ahí surgió una cómica anécdota entre Pedro Soto y Pilar Reyes, los dos porteros que participaron en ese compromiso.

Cuando se asomó Pedro Soto, le pregunté: ¿Qué pasó, Pedro? ¿Cómo nos fue? Él, muy serio, me dice con su acento chilango: ‘¡Empatamos, Piluco!’ Yo casi me voy de bruces al escucharlo. ¿Cómo? ¡No puede ser! Pedro se sigue de frente y me suelta un ‘¡Fueron tres a ti y tres a mí!”, contó Pilar Reyes, a Excélsior, previo al Mundial de Rusia 2018.

Ahora, la Asociación de Futbol de Argentina hará oficial la sede el próximo viernes.