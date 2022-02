Así fue el partido y victoria del Bochum ante el Bayern Múnich

El recién ascendido Bochum sorprendió al Bayern Munich y la Bundesliga al vencer por 4-2 a la potencia bávara el sábado y lo que evitó que el líder de la liga tomara 12 puntos de ventaja.

El Bochum ganó tras venir de una desventaja, después de que Robert Lewandowski abrió el marcador por los visitantes y que hizo recordar la paliza 7-0 en su primer enfrentamiento en septiembre.

Pero el equipo de Thomas Reis respondió con cuatro goles en la primera mitad, tres un lapso de tres minutos cuando el Bayern quedó aturdido con la potencia del Bochum.

Lewandowski abrió el marcador a los nueve minutos, cuando controló el pase hacia atrás de Kingsley Coman y superó al portero del Bochum Michael Esser.

El Bochum contraatacó cinco minutos después con Christopher Antwi-Adjei, quien esquivó a Niklas Süle y disparó a la portería tras una asistencia de Gerrit Holtmann.

Bochum recibió un penal después de que Dayot Upamecano estiró su brazo y bloqueó el pase de Elvis Rexhbecaj. Jürgen Locadia convirtió el disparó a los 38.

Cristian Gamboa envió el balón entre las piernas de Coman y con un uno-dos con Patrick Osterhage —quien asistió con un taconazo— antes de disparar hacia el fondo de la portería.

Para demostrar que no fue suerte, Holtmann repitió su actuación cuatro minutos después, cuando volvió a enviar el balón entre las piernas de Upemacano antes de disparar de manera espectacular al fondo de la red.

VfL Bochum vs Bayern Munich (4-2)



All goals and highlights 👇pic.twitter.com/glqXjeYHHi