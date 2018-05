Xolos planea 'aniquilar' a Rayados

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Los Xolos de Tijuana están más que dispuestos para eliminar a Monterrey en los cuartos de final del Torneo de Clausura 2018. El equipo busca ganarle a su oponente en el encuentro de la Liguilla que disputarán este sábado.

De acuerdo con el portal Notimex, los caninos fueron la mejor defensa del certamen con apenas 12 goles en contra, a lo largo de la campaña regular y uno más que recibieron recientemente el miércoles en el primer cotejo ante Rayados en el estadio Caliente.

Si bien los fronterizos necesitan ganar con cualquier marcador o empatar 2-2 o más para dejar en el camino a su rival en turno en la cancha del BBVA Bancomer, la tarea no será sencilla pues Rayados fue la mejor ofensiva, de ahí que pueda existir un equilibrio.

Monterrey presumió de ser el conjunto más goleador en la fase regular con 30 dianas, más otra lograda en el primer encuentro de esta serie ante los tijuanenses.

Xolos y Rayados igualaron en la fecha tres sin goles, en partido que también se efectuó en la Sultana del Norte, sede del compromiso de mañana, pero dicho resultado en caso de repetirse será benéfico para los dirigidos por el argentino Antonio Mohamed.

Así que Tijuana deberá buscar el gol a como dé lugar para soñar con avanzar a las semifinales del Clausura 2018 y seguir con el deseo de pelear por su segundo título de campeón en Primera División.

Mediante una conferencia de prensa ‘El Piojo Herrera’ habla sobre el clásico juego de ida que disputaron los equipos de América y Pumas. Aunque el marcador final fue de 4-1 y que favoreció a ‘Las Águilas’ durante los cuartos de final del Clausura 2018, Miguel habló sobre el árbitro Luis Enrique Santander y los penales que marcó a favor del América.

De acuerdo con información del portal ESPN, Miguel Herrera, entrenador americanista, aceptó que la decisión de Santander no fue la correcta.

“No es cuestionable, no es penal, es la realidad”, dijo Herrera en entrevista con Raza Deportiva. “Después de ver la jugada no es penal. Cuando veo la acción, desde la banca, como la vi dije sí es penal y luego vi que lo marcó. Después te vas a la repetición... no es un jugada que se pueda marcar penal".