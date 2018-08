¡Todo listo! Real Madrid se enfrentará al Milán

Agencia

MADRID.- El Real Madrid se enfrentará al Milán el próximo 11 de agosto en la 39ª edición del Trofeo Santiago Bernabéu, en un partido con el que ambos equipos conmemorarán la Final de la Copa de Europa.

"El partido conmemorará el 60 aniversario de la Final de la tercera Copa de Europa, que disputaron ambos equipos en 1958", informó este martes el club blanco en un comunicado.

En aquel encuentro, disputado en el estadio Heysel de Bruselas, el Real Madrid se impuso 3-2 en la prórroga tras remontar con tantos de Paco Gento, Alfredo Di Stéfano y Héctor Rial, los goles de Juan Alberto Schiaffino y Ernesto Grillo.

El encuentro se jugará en el estadio Santiago Bernabéu el 11 de agosto a las 14:00 horas (centro de México)

El Real Madrid y el AC Milan son los dos clubes con más Copas de Europa con 13 para el equipo blanco y 7 para el italiano.

