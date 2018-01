¡Esta semana arranca el Clausura 2018! Checa los horarios

Agencia

Ciudad de México.- El Clausura 2018 está a unos días de comenzar y se inaugurará con el campeón en acción, Tigres, que visita Puebla en lo que parece un partido fácil para los del 'Tuca' Ferretti, ese mismo día el Estadio Jalisco abre sus puertas para el Atlas contra León.

En la jornada sabatina hay cuatro partidos programados, Cruz Azul Vs. Tijuana, Monterrey Vs. Morelia, Pachuca Vs. Pumas y Necaxa Vs. Veracruz. Destaca sin duda el debut de Pedro Caixinha como nuevo conductor de La Máquina, informa el portal ESPN.

Para el domingo juegan los llamados grandes, América y Chivas. Los comandados por Matías Almeyda visitan el infierno de Toluca y los de Miguel Herrera jugarán en el patio de los Gallos.

Y para cerrar la primera jornada del Clausura 2018, Santos y Lobos BUAP se enfrentarán en Torreón.

Fechas de partidos de la primera jornada

Viernes 5 de enero

Puebla Vs. Tigres: Estadio Cuauhtémoc a las 19 horas, tiempo de la Ciudad de México por Azteca 7.

Atlas Vs. León: Estadio Jalisco a las 21 horas, tiempo de la Ciudad de México por Azteca 7.

Sábado 6 de enero

Cruz Azul Vs. Xolos de Tijuana: Estadio Azteca a las 17 horas, tiempo de la Ciudad de México por TDN.

Monterrey Vs. Morelia: Estadio BBVA a las 19 horas, tiempo de la Ciudad de México por TDN.

Pachuca Vs. Pumas: Estadio Hidalgo a las 19:06 horas, tiempo de la Ciudad de México por Claro Sports, marcaclaro.com, Imagen TV y Fox Sports.

Necaxa Vs. Veracruz. Estadio Victoria a las 21 horas, tiempo de la Ciudad de México por TDN.

Domingo 7 de enero

Toluca Vs. Chivas: Estadio Nemesio Diez a las 12 horas, tiempo de la Ciudad de México por Canal 2.

Querétaro Vs. América: Estadio La Corregidora a las 18 horas, tiempo de la Ciudad de México por Imagen TV.

Santos Vs. Lobos BUAP: Estadio TSM a las 18 horas, tiempo de la Ciudad de México por Azteca 1.