Copa Oro tendrá partidos en Costa Rica

SAN JOSÉ, Costa Rica.- Costa Rica albergará en 2019 por primera vez en la historia de Centroamérica una jornada de la Copa Oro de la Concacaf, lo que las autoridades calificaron como un premio al nivel futbolístico y la organización del país.

Costa Rica tendrá el 16 de junio de 2019 en el Estadio Nacional de San José, los dos partidos de la primera jornada del Grupo B, en el cual los ticos serán la cabeza de serie ante rivales por definir.

"Estamos aquí para anunciar que Costa Rica ha sido designada como sede de primera jornada de Grupo B. Es un premio para el país, para nuestra afición, jugadores y cuerpo técnico poder tener por primera vez una jornada de Copa Oro en Centroamérica y específicamente en Costa Rica", declaró en un evento oficial el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol, Rodolfo Villalobos.

