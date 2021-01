Partidos para hoy: Browns vs Steelers llama la atención

Los partidos para hoy domingo 10 de enero en la NFL presentan un menú muy atractivo con la crucial Ronda de Comodines, y uno de los juegos que más llama la atención es el de Browns de Cleveland vs Steelers de Pittsburgh.

Los Browns tuvieron que esperar casi dos décadas para volver a la postemporada. Buscarán extender su gran campaña sin su imperturbable entrenador de primer año y en un lugar en el que sus deficiencias son evidenciadas normalmente.

Jugarán en Pittsburgh.

Quizás era lo esperado. Los Browns (11-5) y su entrenador Kevin Stefanski han pasado los últimos cuatro meses transformando a un equipo acostumbrado a ser la burla en contendientes. Una oportunidad de coronar su esfuerzo les espera hoy en el Heinz Field ante los Steelers (12-4), campeones de la División Norte de la Conferencia Americana y sus enconados rivales.

No será tan fácil. No en el 2020, o en el 2021 en este caso. Cuando los Browns corran por el túnel para ingresar al terreno, Kevin Stefanski estará en casa en Ohio, tras dar positivo por Covid-19. El coordinador de equipos especiales Mike Priefer estará a cargo y el coordinador ofensivo Alex Van Pelt tomará las decisiones de las jugadas. “Espero que él (Stefanski) no se ponga a gritarle al televisor: ‘¿¡Qué diablos está ocurriendo!?’", dijo Van Pelt entre risas. (Con información de AP)

Ravens vs Titans: horario y dónde verlo

¿Cuándo? Domingo 10 de enero

¿A qué hora? 12:05 horas, hora de la Ciudad de México

¿Dónde es el partido? Estadio Nissan

¿Dónde puedo verlo? Por Canal 5 y ESPN

Bears vs Saints: horario y dónde verlo

¿Cuándo? Domingo 10 de enero

¿A qué hora? 15:40 horas, hora de la Ciudad de México

¿Dónde es el partido? Mercedes-Benz Superdome

¿Dónde puedo verlo? Por Canal 5 y Fox Sports

Browns vs Steelers: horario y dónde verlo

¿Cuándo? Domingo 10 de enero

¿A qué hora? 19:15 horas, hora de la Ciudad de México

¿Dónde es el partido? Estadio Heinz Field

¿Dónde puedo verlo? Por Canal 5 y ESPN

