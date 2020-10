Partidos para hoy: Dodgers vs Rays, inicia esta noche la Serie Mundial

El partido para hoy martes 20 de octubre marcará el ansiado inicio de la Serie Mundial por el título de la temporada 2020 de las Grandes Ligas, entre Dodgers de Los Ángeles y Rays de Tampa Bay. Por los Dodgers, se reveló que su as Clayton Kershaw será el serpentinero abridor del primer juego, a celebrarse esta noche en el Globe Life Field de Arlington, Texas.

Clayton Kershaw ha lanzado en el último juego de la temporada para los Dodgers de Los Ángeles en seis de los últimos siete años, pero ninguna de esas aperturas culminó con el trofeo de la Serie Mundial.

Dodgers espera que Kershaw se saque la espina

Entre sus logros están tres premios Cy Young, e incluso fue nombrado Jugador Más Valioso en una de sus 21 temporadas ganadoras, y la actual racha de ocho títulos consecutivos de la División Oeste de la Liga Nacional para los Dodgers.

Pero el as zurdo de 32 años tiene una foja perdedora de 11-2 en la postemporada y Los Ángeles no han ganado un título de la Serie Mundial desde 1988. Es el mismo año en el que Kershaw nació en Dallas, donde aún vive y que no está lejos del sitio en el que, a partir de esta noche, obtendrá otra oportunidad para cambiar eso para los Dodgers y añadir una enorme pieza faltante a su brillante currículum. (Con información de AP)

Dodgers vs Rays: horario y dónde verlo

1 ¿Cuándo? Martes 20 de octubre

2 ¿A qué hora? 19:09 horas

3 ¿Dónde es el partido? Globe Life Field de Arlington, Texas

4 ¿Dónde puedo verlo? Por Canal 9, TUDN, ESPN y Fox Sports