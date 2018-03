Rutina de Donovan Carrillo consigue pase a la final

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El patinaje artístico sobre hielo en México acaba de dar un gran salto en la historia de la mano del joven Donovan Carrillo, quien se metió a la Final de Campeonato Mundial sénior de la especialidad que se celebra en Milán, Italia. Un logro, hasta ahora, inédito para nuestro país.

De acuerdo al portal Marca, tras recibir las últimas instrucciones de su entrenador, Gregorio Núñez con quien trabaja en la localidad de León, Carrillo tomaba la pista para hacer su programa corto. Con 37 competidores inscritos, el objetivo de pasar el corte para la gran final a la que acceden los 24 mejores, exigía un ejercicio perfecto.

Y así fue. Acompañado por la pieza musical de Roman Hardiman 'Capote' clavaba sus tres saltos (combinación de triple flip y triple toe, doble axel y triple lutz) y ejecutaba brillantemente las tres piruetas (todas ellas del máximo valor de dificultad, el cuatro) y la serie de pasos.

Los siete elementos de los que consta esta rutina habían sido realizados con gran perfección y, su dinámica puesta en escena, había llamado la atención tanto de los espectadores, como de los jueces. Al acabar, era jaleado por miles de personas que reconocían un gran ejercicio y, sobre todo, el mérito que representaba que llegar a una competición del máximo nivel.

