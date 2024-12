Pato O'Ward cierra 2024 con el test de postemporada de la F1

Antes de cerrar el año, Patricio O'Ward tuvo la oportunidad de subirse al McLaren durante el test de postemporada en Abu Dhabi.

El piloto mexicano, quien asumirá el papel de piloto de reserva para la escudería campeona de 2024, marcó un tiempo de 1'24"222 que lo colocó en la séptima posición y completó un total de 116 vueltas.

“Locura de auto. Ha sido un placer poder subirme y llevarlo al límite en todo tipo de condiciones. El día de hoy completa mi temporada 2024. Ahora a mirar hacia delante para tener un 2025 de campeones”, comentó en redes sociales.

Rocket on wheels. What a pleasure😍. Thanks @McLarenF1 and what a machine you guys have built. That completes my 2024 racing season. Onto 2025👊🏻



Locura de auto🤯 Ha sido un placer poder subirme y llevarlo a limite en todo tipo de condiciones. El día de hoy completa mi temporada… pic.twitter.com/OxhVAh5px2 — Pato O'Ward (@PatricioOWard) December 10, 2024

Aunque O'Ward no estará en la parrilla de salida la próxima temporada, tendrá asegurada una participación en la primera práctica libre de un Gran Premio que McLaren designará.

La jornada también sirvió como un primer contacto para varios pilotos con sus nuevos equipos. Carlos Sainz Jr. tuvo un destacado debut con Williams, donde completó 146 vueltas y logró el segundo mejor tiempo del día con un registro de 1'23"635.

Por otra parte, Yuki Tsunoda fue el elegido para participar en el test de postemporada a bordo del RB20, ya que se revisarán sus números y se determinará si está listo para ocupar un asiento en la alineación de Red Bull cuando se requiera.

Durante las 127 vueltas que dio en el circuito de Yas Marina, Tsunoda descubrió que el monoplaza no se portó rebelde y que puede adaptarse rápidamente por la dirección de desarrollo que están siguiendo.

Su tiempo de 1'24"689 lo ubicó en el puesto 17, reflejando un inicio discreto con el equipo.

“Siento que el coche se adapta a mi estilo de conducción y no he luchado mucho para adaptarme, incluso en las carreras largas he podido correr constantemente y he podido sentir las limitaciones del coche que si no tienes confianza en el coche no puedes probar”. “Estoy más feliz que nunca en este momento y asegurarme que el equipo tenga la información que necesita de cada carrera es lo más importante”, comentó.

Fresh threads for familiar faces 📸



F1 post-season testing is under way in Abu Dhabi 👀#F1 pic.twitter.com/FQwjb3WVE4 — Formula 1 (@F1) December 10, 2024

Aunque Yuki quiere convertirse en el compañero de Max Verstappen, de alguna manera justificó el rendimiento de Sergio Pérez resaltando las debilidades del bólido.

“Puedes sentir físicamente por qué el RB20 ha estado luchando por un campeonato este año, se siente como un coche muy diferente para conducir. Todavía hay mucho que aprender, pero el equipo ha hecho un gran trabajo al preparar una gran carrera hoy, ha sido un ambiente tan agradable en el garaje", finalizó el japonés, que terminó la temporada 2024 en el puesto 12 del Campeonato de Pilotos con 30 puntos.

En la cima de la tabla, Charles Leclerc brilló con Ferrari, marcando el mejor tiempo del día y reforzando las expectativas de que el equipo italiano mantendrá su competitividad en la próxima temporada.

Con información de Reforma