Patrick Reed gran vencedor del WGC-México Championship 2020

Ciudad de México.- Un día lleno de emoción se vivió en el Club de Golf Chapultepec en el desenlace del WGC-Mexico Championship. La última ronda del evento del PGA tuvo varios momentos de exaltación cerca del desenlace.

Patrick Reed se coronó con un bogey en el hoyo 18 y se quedó con los aplausos del público mexicano a pesar de un desafortunado tiro de salida. Tres birdies consecutivos, que iniciaron en la bandera del 15, fueron la clave de su victoria en la Ciudad de México.

🤳 A message to the fans in #México from the 2020 #WGCMéxico champion, @PReedGolf . pic.twitter.com/1Up5q0QBxQ

En lo que va de la temporada 2020 del PGA Tour, el estadounidense no había obtenido ningún título y con esta victoria se lleva el segundo WGC de su carrera.

Su compatriota, Bryson DeChambeau, se quedó sólo un golpe atrás mientras que el español, Jon Rahm, y el sudafricano, Erik van Rooyen, compartieron el tercer puesto con quince golpes bajo par (-15).

Los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz tuvieron una gran participación. El de Reynosa, apodado “El Turco”, finalizó en el sitio 12, demostrando mejores resultado año con año y continúa avanzando en el ranking mundial.

Goosebumps! Thank you Mexico for making this such a special week. Can't wait for next year! @WGCMexico 🇲🇽💚



Gracias México! Increíble el apoyo! El año que viene va la revancha. #TeamAncer pic.twitter.com/1HiZdtSIgN