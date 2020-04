Paul Aguilar: Me veo retirándome en el América

Ciudad de México.- Las Águilas del América continúan con sus videoconferencias en tiempos de la pandemia y hoy tocó turno al capitán Paul Aguilar. El defensor azulcrema habló sobre su futuro en el Nido.

"Es cierto, me quedan ocho meses de contrato. Me veo retirándome en América, esa es una realidad. No quisiera poner fin a mi carrera todavía, sea donde sea apoyar quisiera apoyar al equipo y darle lo mejor para que siga en los primeros planos", señaló el lateral emplumado.