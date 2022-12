Pelé, casi sin aliento, se despide de sus familiares desde el hospital

Pelé, el rey del balompié mundial sigue hospitalizado y pasó la Navidad en el hospital Albert Einstein de Sao Paulo. Esta mañana de lunes el ícono de 82 años de edad en compañía de sus familiares comenzó a despedirse de sus amigos cercanos, luego de estar internado desde finales de noviembre.

A través de un video viralizado en redes sociales se puede ver a la estrella brasileña restado sobre la cama del hospital, donde uno de sus pariente le acerca el celular al rostro para que, con su voz cada vez más decadente, expresara su despedida.

Edson Arantes do Nascimento, conocido a nivel mundial como Pelé, fue sometido a una cirugía en septiembre de 2021 para que le extirparan un tumor de colon. Su familia y el hospital no han revelado si el cáncer se ha diseminado a una parte del cuerpo distinta, y es debido a esta condición que los médicos no validan mucho tiempo de vida a pesar de los esfuerzos.

Cabe recordar que a un solo día de Navidad, su hija Kelly Nascimento, consciente de la preocupación de los fanáticos en el mundo publicó una fotografía de su padre en el hospital.

Pelé's daughter: "Here we go, in the fight and in faith. One more night together." ❤️🙏 pic.twitter.com/dn3iophYCW