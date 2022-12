Pelé; sus tres matrimonios, 7 hijos y un polémico romance

El astro brasileño, ‘O Rei’; tuvo una vida llena de éxito y amoríos, donde tres de sus hijos de su primer matrimonio han indicado que fue un padre ausente.

Casado tres veces, oficialmente padre de siete hijos: la vida privada de Pelé, sin ser tan accidentada como la de Diego Maradona, fue bien enrevesada.

Pelé tuvo un hijo que fue encarcelado, una expareja que pasó de modelo de revistas para adultos a reina de la televisión brasileña y una hija no asumida.

‘O Rei’ se negó a reconocer a Sandra Machado, nacida en 1964 de un romance con una empleada de la limpieza.

Después de una batalla legal de cinco años, los tribunales fallaron en 1996 a favor de la joven, cuya historia contó en el libro “La niña que el rey no quiso”, antes de fallecer en 2006 por un cáncer de mama con solo 42 años.

Pelé fue deplorado por sus dos nietos por haberlos “abandonado intelectual, moral y materialmente”.

De su primer matrimonio con Rosemeri Cholbi en 1966 nacieron tres hijos: dos niñas, Kely Cristina en 1967 y Jennifer en 1978, además de un niño, Edinho, en 1970.

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje. Amor, amor e amor, para sempre. . Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today. Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i

En esa época, Pelé también tuvo una hija, Flavia, fruto de una relación extramatrimonial en 1968 con la periodista Lenita Kurtz. A diferencia de Sandra Machado, la reconoció en 2002.

La familia «oficial» se instaló en Nueva York en 1975 luego de la transferencia de Pelé del Santos de Sao Paulo al Cosmos. Los tres niños se quedarían allí con su madre después de que sus padres se divorciaran a principios de la década de 1980.

Soltero de nuevo, Pelé se enamoró de Xuxa, una joven modelo que había posado desnuda.

