Pelé y el sueño que nunca pudo cumplir junto a Chespirito

Durante esta tarde, se dio a conocer la triste partida de uno de los futbolistas más grandes de todos los tiempos, Pelé, quién en vida se ganó el cariño de diversos famosos, entre ellos, Roberto Gómez Bolaños; mejor conocido como Chespirito.

Pelé y Chespirito mantenían una admiración mutua, ya que, en varias ocasiones, Pelé se declaró fan del mexicano; y en su momento ambos estuvieron a punto de trabajar juntos pues el jugador quería filmar una película con el comediante.

En su momento, el difunto Gómez Bolaños relató que el ‘rey’ Pelé le propuso llevar a personaje ‘El Chavo del 8’ en la pantalla grande, sin embargo, tuvo que rechazar la oferta de trabajo de uno de sus ídolos.

Asimismo, recordó que recibió esta oferta de propia voz del futbolista: ‘‘Te hablan por teléfono en la cabina, de Brasil!. ¿Quién? (dije). Pelé", contó. "¡Cómo es posible! ¡Pele, me está hablando a mí y ahí fui volando! y sí era él, y lo que él quería era hacer una película conmigo, él quería específicamente que fuera con "El Chavo", agregó.

A inspiração e o amor marcaram a jornada de Rei Pelé, que faleceu no dia de hoje.



Amor, amor e amor, para sempre.

.

Inspiration and love marked the journey of King Pelé, who peacefully passed away today.



Love, love and love, forever. pic.twitter.com/CP9syIdL3i