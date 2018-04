Matthysse quiere acabar con la leyenda de Pacquiao con nocaut

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de 43 años de que Muhammad Ali derrotara a Joe Bugner por decisión unánime en su revancha para retener los títulos de peso pesado del CMB y la AMB, el boxeo del campeonato mundial regresa a Kuala Lumpur, Malasia para la pelea de campeones: Manny Pacquiao contra Lucas Matthysse, el 15 de julio en este lugar.

Pacquiao usará dos sombreros en la pelea ya que será el retador del título welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de Matthysse, y también será el promotor de la pelea después de que su compañía MP Promotions se asoció con Golden Boy Promotions de Oscar de la Hoya para organizar el evento, informa el portal ESPN.

Durante la conferencia de prensa en el Grand Ballroom de City of Dreams Manila el miércoles, Pacquiao dijo: "Mi tiempo aún no ha terminado, eso es lo que estoy tratando de demostrar. Manny Pacquiao aún no ha terminado en el boxeo". "No tengo una predicción, pero haré todo lo posible para ganar convincentemente. Si pudiera tener la oportunidad de terminarlo de inmediato, lo terminaré".

"Es una gran oportunidad para mí pelear contra Manny Pacquiao. Es un sueño hecho realidad. Es un honor porque es un luchador legendario. Es la primera vez que defiendo mi título mundial, que fue muy difícil para lograr. Moriré por el título si es necesario. Voy a defender este título hasta la muerte", comentó el boxeador argentino Matthysse.

El campeón defensor de 35 años, sin embargo, dejó en claro que tiene como objetivo noquear a Pacquiao y terminar su carrera legendaria.

"Sigue siendo un gran boxeador, pero desde el nocaut de [Juan Manuel] Márquez, ya no es el mismo boxeador. Ya no está en su mejor momento. Sigue siendo muy bueno, pero no al mismo nivel", señaló Matthysse.

Pacquiao habló sobre quién lo entrenará para su pelea de regreso después de un despido de un año. Dijo que aún no ha tomado la decisión.