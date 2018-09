Mayweather peleará en Japón previo a revancha con Pacquiao

Agencia

JAPÓN.- Floyd Mayweather planea una pelea de preparación en Japón previo a la revancha con Manny Pacquiao.

El boxeador estadounidense dijo este miércoles que planea hacer otra pelea primero, antes del combate con el filipino, informó Uno más Uno en su versión digital.

“Sé que todos se enteraron de la pelea entre Mayweather y Pacquiao, pero antes de la revancha entre Mayweather y Pacquiao volveré a Tokio para un gran evento de boxeo. Estén atentos”, dijo Mayweather en un video publicado en TMZ.

El excampeón mundial de peso welter anunció el sábado que se enfrentará a Manny Pacquiao a finales de este año en una revancha de la pelea de 2015.

Mayweather dijo que saldrá de su retiro para pelear contra Pacquiao, tres años después de anotarse una cómoda victoria por puntos sobre el veterano filipino.

